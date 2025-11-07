Homenagem do Grupo Santa Cruz à pet Sophie Santinon de Campos

Faleceu no dia 06/11/2025 na cidade de São Carlos a Pet Sophie Santinon de Campos aos 17 anos de idade.

Deixa sua tutora: Gislei de Cassia Santinon de Campos, demais familiares e amigos.

A Pet Sophia Santinon de Campos foi trasladada ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Sophie Santinon de Campos.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

