Homenagem do Grupo Santa Cruz à pet Sophie Santinon de Campos

07 Nov 2025 - 15h58
Faleceu no dia 06/11/2025 na cidade de São Carlos a Pet Sophie Santinon de Campos aos 17 anos de idade.

Deixa sua tutora: Gislei de Cassia Santinon de Campos, demais familiares e amigos.

A Pet Sophia Santinon de Campos foi trasladada ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Sophie Santinon de Campos.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://https://sistemamemoriam.com/c/74425

