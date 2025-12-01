(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet as pets Laika e Duda

01 Dez 2025
Homenagem da Funerais Pet as pets Laika e Duda -
Homenagem a cachorrinha Laika
 
Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Laika, ocorrido no dia 01 de Dezembro de 2025, na cidade de São Carlos(SP). 
 
Laika foi cuidada com muito amor por sua tutora Patricia, demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou. 
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.
 
 
Homenagem a cachorrinha Duda 
 
Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Duda, ocorrido no dia 01 de Dezembro de 2025, na cidade de São Carlos(SP). 
 
Duda foi cuidada com muito amor por seu tutor Marcio Gallucci, demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

