terça, 14 de outubro de 2025
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet aos pets Halley e Brad

14 Out 2025 - 12h54Por Jessica CR
Homenagem da Funerais Pet aos pets Halley e Brad -
Homenagem ao cachorrinho  Halley Pitoko.
Halley Pitoko  faleceu no dia 13/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por seus tutores Simone  da Silva Rodrigues Campos  e Silvio Roberto Rodrigues Campos, demais familiares e amigos.
Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.
 
 
Homenagem ao cachorrinho Brad.
Brad  faleceu no dia 14/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por sua tutores Carol Gomes , demais familiares e amigos.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

