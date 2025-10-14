Homenagem da Funerais Pet aos pets Halley e Brad

Homenagem ao cachorrinho Halley Pitoko.
Halley Pitoko faleceu no dia 13/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por seus tutores Simone da Silva Rodrigues Campos e Silvio Roberto Rodrigues Campos, demais familiares e amigos.
Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.
Homenagem ao cachorrinho Brad.
Brad faleceu no dia 14/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por sua tutores Carol Gomes , demais familiares e amigos.
