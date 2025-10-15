(16) 99963-6036
Homenagem da Funerais Pet aos pets Freddy e Belinha

15 Out 2025 - 12h56Por Jessica CR
Homenagem ao cachorrinho  Freddy
 
Freddy  faleceu no dia 15/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
 
Era cuidado por sua tutora Cristiane Aline Mellado, demais familiares e amigos.
 
Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.
 
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.
 
 
 
Homenagem a cachorrinha Belinha
 
Belinha  faleceu no dia 15/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
 
Era cuidada por sua tutora Eugenice, demais familiares e amigos.
 
Será trasladada para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.

