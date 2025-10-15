Homenagem da Funerais Pet aos pets Freddy e Belinha

Freddy faleceu no dia 15/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.

Era cuidado por sua tutora Cristiane Aline Mellado, demais familiares e amigos.

Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.