Homenagem da Funerais Pet aos pets Freddy e Belinha

Homenagem ao cachorrinho Freddy
Freddy faleceu no dia 15/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por sua tutora Cristiane Aline Mellado, demais familiares e amigos.
Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.
Homenagem a cachorrinha Belinha
Belinha faleceu no dia 15/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidada por sua tutora Eugenice, demais familiares e amigos.
Será trasladada para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.