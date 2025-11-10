(16) 99963-6036
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca

10 Nov 2025 - 14h21Por Jessica Carvalho R
Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca -
 
Homenagem à cachorrinho Bob
 
Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Bob ocorrido no dia 09 de novembro de 2025, na cidade de Ibaté (SP). 
 
Bob  foi cuidado com muito amor por seu tutor Marcelo Santana de Oliveira e demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ele proporcionou. 
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

 

 
Homenagem à cachorrinha Pipoca Romano 
 
Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Pipoca Romano, ocorrido no dia 09 de novembro de 2025, na cidade de São Carlos (SP). 
 
Pipoca foi cuidada com muito amor por sua tutora Ligia Maria Pigato Romano e demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou. 
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

