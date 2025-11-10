Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca

Homenagem à cachorrinho Bob

Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Bob ocorrido no dia 09 de novembro de 2025, na cidade de Ibaté (SP).

Bob foi cuidado com muito amor por seu tutor Marcelo Santana de Oliveira e demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ele proporcionou.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Homenagem à cachorrinha Pipoca Romano Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Pipoca Romano, ocorrido no dia 09 de novembro de 2025, na cidade de São Carlos (SP). Pipoca foi cuidada com muito amor por sua tutora Ligia Maria Pigato Romano e demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou. Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

