quinta, 06 de novembro de 2025
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet aos gatinhos Julieta e Duque

06 Nov 2025 - 10h00
Homenagem da Funerais Pet aos gatinhos Julieta e Duque -

Homenagem a gatinha Julieta.

Julieta faleceu no dia 06/11/2025 , na Cidade de Ibaté-SP.

Era cuidada por seu tutor Reginaldo Skraba Rodrigues

e demais familiares.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

Homenagem ao gatinho  Duque.

Duque faleceu no dia 06/11/2025 , na Cidade de Ibaté-SP.

Era cuidado por sua tutora Beatriz e demais familiares.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

