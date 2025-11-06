Homenagem da Funerais Pet aos gatinhos Julieta e Duque

Homenagem a gatinha Julieta.
Julieta faleceu no dia 06/11/2025 , na Cidade de Ibaté-SP.
Era cuidada por seu tutor Reginaldo Skraba Rodrigues
e demais familiares.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.
Homenagem ao gatinho Duque.
Duque faleceu no dia 06/11/2025 , na Cidade de Ibaté-SP.
Era cuidado por sua tutora Beatriz e demais familiares.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.