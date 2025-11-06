Homenagem da Funerais Pet aos gatinhos Julieta e Duque

SIGA O SCA NO

Homenagem a gatinha Julieta.

Julieta faleceu no dia 06/11/2025 , na Cidade de Ibaté-SP.

Era cuidada por seu tutor Reginaldo Skraba Rodrigues

e demais familiares.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

Homenagem ao gatinho Duque.

Duque faleceu no dia 06/11/2025 , na Cidade de Ibaté-SP.

Era cuidado por sua tutora Beatriz e demais familiares.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

