Homenagem da Funerais Pet aos cachorrinhos Kill e Ratty

23 Set 2025 - 15h37Por Jessica Carvalho R.
Homenagem ao cachorrinho Kill.

Kill faleceu no dia 23/09/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por sua tutora Anelisa, demais familiares e amigos.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda
 

 

Homenagem ao cachorrinho RATTY

RATTY  faleceu no dia 22/09/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por seus  tutores Luís Marangoni, Rosana Aparecida de Sousa Marangoni, demais familiares e amigos.
Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.
 

