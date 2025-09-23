Homenagem da Funerais Pet aos cachorrinhos Kill e Ratty



Homenagem ao cachorrinho Kill.

Kill faleceu no dia 23/09/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.

Era cuidado por sua tutora Anelisa, demais familiares e amigos.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda



Homenagem ao cachorrinho RATTY

RATTY faleceu no dia 22/09/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.

Era cuidado por seus tutores Luís Marangoni, Rosana Aparecida de Sousa Marangoni, demais familiares e amigos.

Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.



