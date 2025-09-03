Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Luke e Billy

Cachorrinho Luke -
Homenagem ao cachorrinho Luke
Luke faleceu no dia 03/09/2025 em São Carlos.
Era cuidado por sua tutora Julyana e demais familiares.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda
Homenagem ao cachorrinho Billy.
Billy faleceu no dia 03/09/2025 em São Carlos.
Era cuidado por seus tutores Marcos e Alessandra e demais familiares e amigos.
Será trasladado para o crematório metropolitano de Ribeirão Preto.
