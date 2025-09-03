(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Luke e Billy

03 Set 2025 - 15h52Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cachorrinho Luke - Cachorrinho Luke -

Homenagem ao cachorrinho Luke

Luke faleceu no dia 03/09/2025 em São Carlos.


Era cuidado por sua tutora Julyana e demais familiares.


Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda

 

Homenagem ao cachorrinho Billy.
 

Billy faleceu no dia 03/09/2025 em São Carlos.

Era cuidado por seus tutores Marcos e Alessandra e demais familiares e amigos.

Será trasladado para o crematório metropolitano de Ribeirão Preto.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda

 

 

Leia Também

Mais de 270 animais aguardam um lar na 14ª Feira de Adoção
Pet animais23h05 - 01 Set 2025

Mais de 270 animais aguardam um lar na 14ª Feira de Adoção

Causa animal em pauta: câmara vota amanhã proibição carroças e charretes em São Carlos
Pet animais10h42 - 01 Set 2025

Causa animal em pauta: câmara vota amanhã proibição carroças e charretes em São Carlos

Especialista analisa legislação que proíbe uso de correntes em pets em São Paulo
Pet animais15h01 - 28 Ago 2025

Especialista analisa legislação que proíbe uso de correntes em pets em São Paulo

Prefeitura de Ibaté lança campanha de adoção de cães e gatos
Pet animais16h52 - 27 Ago 2025

Prefeitura de Ibaté lança campanha de adoção de cães e gatos

13ª Feira de Adoção Pet acontece no Canil Municipal neste sábado
Pet animais07h45 - 27 Ago 2025

13ª Feira de Adoção Pet acontece no Canil Municipal neste sábado

Últimas Notícias