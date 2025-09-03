Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Luke e Billy

SIGA O SCA NO

Cachorrinho Luke -

Homenagem ao cachorrinho Luke

Luke faleceu no dia 03/09/2025 em São Carlos.



Era cuidado por sua tutora Julyana e demais familiares.



Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda

Homenagem ao cachorrinho Billy.



Billy faleceu no dia 03/09/2025 em São Carlos.

Era cuidado por seus tutores Marcos e Alessandra e demais familiares e amigos.

Será trasladado para o crematório metropolitano de Ribeirão Preto.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda

