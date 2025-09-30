Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Alex

Alex faleceu no dia 30/09/2025 , na cidade de São Carlos/SP.
Era cuidado por sua tutora Milene Mitsuyuki, demais familiares e amigos.
Será trasladado para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.
Homenagem a cachorrinha LUMA.
Luma faleceu no dia 30/09/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
Era cuidada por sua tutora Luzia, demais familiares e amigos.
