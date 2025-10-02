(16) 99963-6036
Homenagem da Funerais Pet a gatinha Fofa

02 Out 2025 - 16h31Por Jessica Carvalho R.
Fofa faleceu no dia 02/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP.
 
Era cuidada por sua tutora Leonice, demais familiares e amigos.
 
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

