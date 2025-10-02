Homenagem da Funerais Pet a gatinha Fofa

Fofa faleceu no dia 02/10/2025 , na Cidade de São Carlos/SP. Era cuidada por sua tutora Leonice, demais familiares e amigos. Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda. Leia TambémPet animais08h17 - 01 Out 2025Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha ChquinhaPet animais17h39 - 30 Set 2025Lei de Elton Carvalho é aprovada: multa e processo administrativo para tutores que deixam animais soltos em vias públicasPet animais14h23 - 30 Set 2025Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho AlexPet animais18h09 - 29 Set 2025Feira de Adoção de cães e gatos acontece neste sábado no CanilPet animais17h34 - 26 Set 2025Cão vítima de maus-tratos é resgatado em ação conjunta da Prefeitura e Polícia MilitarÚltimas Notícias