Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Teodora

Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Teodora, nascida 27/05/2018 com 8 anos de Idade, ocorrido no dia 26 de novembro de 2025, na cidade de Ibaté (SP).
Teodora foi cuidada com muito amor por sua tutora Raysa Gardini Sakadauskas, demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou.
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.