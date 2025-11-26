Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Teodora

Teodora foi cuidada com muito amor por sua tutora Raysa Gardini Sakadauskas, demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Teodora, nascida 27/05/2018 com 8 anos de Idade, ocorrido no dia 26 de novembro de 2025, na cidade de Ibaté (SP).