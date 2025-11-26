(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Teodora

26 Nov 2025 - 07h41Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Teodora -
Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Teodora, nascida 27/05/2018 com 8 anos de Idade, ocorrido no dia 26 de novembro de 2025, na cidade de Ibaté (SP). 
 
Teodora  foi cuidada com muito amor por sua tutora Raysa Gardini Sakadauskas, demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou. 
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Leia Também

Homenagem da Funerais Pet a pet Bigorna
Pet animais15h47 - 17 Nov 2025

Homenagem da Funerais Pet a pet Bigorna

Nova Funerária informa nota de falecimento
Pet animais08h43 - 14 Nov 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Vereador Elton Carvalho procura tutor de cachorrinha resgatada na rua 13 de Maio
Pet animais14h07 - 13 Nov 2025

Vereador Elton Carvalho procura tutor de cachorrinha resgatada na rua 13 de Maio

Mais de 163 kg de peixes apreendidos; biólogo são-carlense destaca importância da Piracema
Uma semana de defeso10h54 - 12 Nov 2025

Mais de 163 kg de peixes apreendidos; biólogo são-carlense destaca importância da Piracema

Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca
Pet animais14h21 - 10 Nov 2025

Homenagem da Funerais Pet aos pets Bob e Pipoca

Últimas Notícias