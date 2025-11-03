(16) 99963-6036
segunda, 03 de novembro de 2025
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet à cachorrinha Lalinha

03 Nov 2025 - 19h12
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homenagem da Funerais Pet à cachorrinha Lalinha -

Homenagem a cachorrinha  Lalinha Acciari Lattanzio.

Lalinha Acciari Lattanzio faleceu no dia 01/11/2025 , na Cidade de São Carlos-SP.

Era cuidada por suas tutoras  Zilda e Nayara Acciari Lattanzio, demais familiares.

Será trasladada para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

Obrigada por ter sido o nosso amor mais puro, o pedacinho de alegria que iluminava nossos dias.

Vc foi pequena no tamanho, mas enorme no amor que deixou. Agradecemos por nos presentear com seus filhinhos, que hoje carregam um pouco de vc.

Lalinha, vc vai viver pra sempre em nós.

Leia Também

Homenagem do Grupo Santa Cruz a Pet Mariuska Loren
Pet animais18h50 - 03 Nov 2025

Homenagem do Grupo Santa Cruz a Pet Mariuska Loren

Homenagem da Funerais Pet à cachorrinha Estela
Pet animais21h33 - 01 Nov 2025

Homenagem da Funerais Pet à cachorrinha Estela

18ª Feira de Adoção Pet acotece dia 8 de novembro no Canil Municipal
Pet animais19h46 - 31 Out 2025

18ª Feira de Adoção Pet acotece dia 8 de novembro no Canil Municipal

Homenagem da Funerais Pet a pet Preta
Pet animais09h42 - 31 Out 2025

Homenagem da Funerais Pet a pet Preta

Pets resgatados das rodovias ganham nova chance de adoção
Pet animais16h54 - 28 Out 2025

Pets resgatados das rodovias ganham nova chance de adoção

Últimas Notícias