Homenagem da Funerais Pet à cachorrinha Lalinha

Homenagem a cachorrinha Lalinha Acciari Lattanzio.

Lalinha Acciari Lattanzio faleceu no dia 01/11/2025 , na Cidade de São Carlos-SP.

Era cuidada por suas tutoras Zilda e Nayara Acciari Lattanzio, demais familiares.

Será trasladada para o crematório Metropolitano de Ribeirão Preto-SP.

Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

Obrigada por ter sido o nosso amor mais puro, o pedacinho de alegria que iluminava nossos dias.

Vc foi pequena no tamanho, mas enorme no amor que deixou. Agradecemos por nos presentear com seus filhinhos, que hoje carregam um pouco de vc.

Lalinha, vc vai viver pra sempre em nós.

