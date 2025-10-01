Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Chquinha

Chiquinha faleceu no dia 30/09/2025 , na cidade de Ibaté. Era cuidada por seus tutores Eliane ,José Marcos, demais familiares e amigos. Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda. Leia TambémPet animais17h39 - 30 Set 2025Lei de Elton Carvalho é aprovada: multa e processo administrativo para tutores que deixam animais soltos em vias públicasPet animais14h23 - 30 Set 2025Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho AlexPet animais18h09 - 29 Set 2025Feira de Adoção de cães e gatos acontece neste sábado no CanilPet animais17h34 - 26 Set 2025Cão vítima de maus-tratos é resgatado em ação conjunta da Prefeitura e Polícia MilitarPet animais18h38 - 25 Set 2025Defesa Animal resgata 18 animais em ações no Cidade Jardim e JacobucciÚltimas Notícias