quarta, 01 de outubro de 2025
Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Chquinha

01 Out 2025 - 08h17Por Jessica Carvalho R.
Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Chquinha -
Chiquinha faleceu no dia 30/09/2025 , na cidade de Ibaté.
 
Era cuidada por seus tutores Eliane ,José Marcos, demais familiares e amigos.
 
Nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de vocês e amenize a dor dessa irreparável perda.

