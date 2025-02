Gatos que morreram em incêndio recebem cerimônia de despedida

Luke e Leya estavam com a família há 7 anos - Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos se comoveu nesta terça-feira (25) com a história de uma família que perdeu dois gatos de estimação, Luke e Leya em um incêndio em um apartamento no Jardim Lutfalla em São Carlos. Sensibilizado com a dor dos tutores, o Grupo Sinsef organizou uma cerimônia de despedida para os felinos no Memorial Sinsef, oferecendo um momento de acolhimento e respeito.

Os corpos dos gatos foram resgatados pelos agentes da funerária, preparados e levados ao local da cerimônia, onde os tutores puderam prestar uma última homenagem. Em um ambiente de emoção, familiares e amigos se reuniram para lembrar o amor e a companhia dos animais, que faziam parte da família há sete anos.

Para Syndval Walney, fundador do Grupo Sinsef, a iniciativa foi uma forma de demonstrar solidariedade:

"Era o mínimo que poderíamos fazer. Sabemos que os animais fazem parte da vida das pessoas, e perder um companheiro assim é uma dor imensa. Nosso papel é acolher e ajudar as famílias a enfrentarem esse momento com respeito e dignidade."

