Dois gatos podem ter sido envenenados no centro de São Carlos. A denúncia foi feita pela consultora A.F.M., 40 anos, na manhã desta quinta-feira, 9, no 1º e 4º DPs, quando foi elaborado boletim de ocorrência.

A mulher relatou às autoridades policiais que o possível ato criminoso tenha ocorrido na madrugada de segunda-feira, 6, dia em que os bichanos foram encontrados mortos.

Ela disse que cuida de vários gatos em sua casa e em outra vazia, que fica ao lado da sua.

Relatou também que no dia do fato, uma vizinha a chamou e disse que dois gatos estavam mortos em casas distintas. No DP afirmou que não sabe a motivação dos óbitos, mas acredita que ambos tenham sido envenenados.

