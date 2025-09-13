(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Pet animais

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

13 Set 2025 - 10h52Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Severina Alves Inocencio ,na cidade de Ibaté-SP no dia 13/09/2025, nascida no dia 14/02/1941 aos 84 anos. O inicio do velório está marcado as 13:00 no dia 13/09/2025 velório municipal de Ibaté/SP.
 
Era casada com Jose Cassiano Inocencio. Deixa seus filhos Antonio, Emanoel, João, Zelia, Claudia, Claudionor, Josilene, Cicera, Vanderlei, Sueli, Cleide, Jorge Marcos, Laine ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 13/09/2025 às 16:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.
 
 

Leia Também

Ibaté apresenta novos filhotes disponíveis para adoção responsável
Pet animais18h52 - 11 Set 2025

Ibaté apresenta novos filhotes disponíveis para adoção responsável

Homenagem do Grupo Santa Cruz ao pet Romeu
Pet animais09h14 - 11 Set 2025

Homenagem do Grupo Santa Cruz ao pet Romeu

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Luana
Pet animais09h23 - 10 Set 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Luana

Homenagem do Grupo Santa Cruz aos pets Pérola, Petra e Laika
Pet animais07h35 - 10 Set 2025

Homenagem do Grupo Santa Cruz aos pets Pérola, Petra e Laika

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Luke e Billy
Pet animais15h52 - 03 Set 2025

Homenagem da Funerais Pet ao cachorrinho Luke e Billy

Últimas Notícias