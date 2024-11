Era viúva.

Deixa os filhos Fátima, Erasmo, Maria de Lourdes ,familiares e amigos.

O velório dar-se-à dia 08/11/2024, à partir das 07:00 hs no Velório Municipal e o Sepultamento às 11:15 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Comunicamos com pesar o falecimento da Sra. Noemia Rodrigues dos Santos, com 95 anos, ocorrido no dia 07/11/2024, em São Carlos.