Fotógrafo do São Carlos Agora flagra capivara na marginal, próximo ao Cristo

Uma capivara foi vista no final da tarde desta terça-feira (4) na avenida Francisco Pereira Lopes, região do Cristo, em São Carlos.

O animal estava sozinho às margens da via marginal, chamando a atenção de quem passava e foi flagrado pelo fotógrafo do São Carlos Agora.

Essa não é a primeira vez que a espécie é vista no local.

A capivara, maior roedor do mundo é nativa da América do Sul, pode chegar a 1,35 metros de comprimento e pesar até 80 quilos. Apesar de ser um animal herbívoro e geralmente dócil, o contato com humanos pode ser perigoso, tanto para o animal quanto para as pessoas.

