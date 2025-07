Fiscalização da Prefeitura de Ibaté resgata cães em situação de abandono e aplica autuações por maus-tratos

A ação foi dividida em duas etapas, ocorrendo em dois dias distintos, sendo uma durante o dia e outra no período noturno.

No total, foram efetuadas quatro autuações, com todos os tutores notificados. Três deles foram multados e responderão a inquérito policial civil por crime de maus-tratos a animais, conforme previsto na legislação vigente.

Durante a operação, dois cães foram recolhidos, sendo um no Jardim Primavera e outro no Jardim Icaraí, ambos em situação de vulnerabilidade. As multas foram aplicadas em imóveis localizados no Jardim Domingos Valério, onde também foram constatadas irregularidades relacionadas ao bem-estar animal.

A Prefeitura de Ibaté reforça que maus-tratos a animais são crimes e podem ser denunciados.

A atuação integrada entre os órgãos municipais e estaduais visa garantir o cumprimento da lei e a proteção dos animais em todo o município.

A administração municipal destaca ainda que ações como essa continuarão a ocorrer periodicamente, com o objetivo de conscientizar a população e responsabilizar aqueles que negligenciam os cuidados com seus animais.

Em uma operação conjunta realizada pela Prefeitura de Ibaté, por meio do setor de Fiscalização, com apoio da Polícia Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal, além da médica veterinária responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), cães em estado de abandono foram resgatados em diferentes regiões da cidade.