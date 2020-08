Festa do Milho irá ajudar animais abandonados em São Carlos

Crédito: Divulgação

Que tal se deliciar com pamonha salgada, pamonha doce, curau, bolo de milho e suco de milho? Os saborosos pratos fazem parte da 1ª Festa do Milho, que será promovida pelo Grupo Pro Animal, que resgata e cuida de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos.

Os produtos serão preparados por uma empresa especializada em produtos de milho e qualquer um poderão ser adquiridos ao preço de R$ 6,00 a unidade.

TUDO SEGURO

Segundo Yngrid Veltroni, uma das voluntárias do Grupo Pro Animal, a Festa do Milho irá obedecer todos os protocolos de segurança com o intuito de evitar a propagação da pandemia da Covid-19.

“A pessoa interessada faz inicialmente a sua adesão e no dia do evento vai até o local para a retirada. Para evitar aglomeração, teremos várias voluntárias fazendo a entrega dos pedidos. Todos deverão ir com máscaras”, alertou Yngrid, salientando que todo o dinheiro arrecadado será destinado para a compra de ração, vacinas e pagamento de clínicas veterinárias.

As adesões antecipadas podem ser feitas pelos fones 16 99771-1382 ou 16 99129-3766 e a entrega dos pratos será sábado, dia 29 de agosto, na Avenida Sallum, 1286, Vila Prado (esquina com a Travessa 9).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também