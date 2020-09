Felino flagrado no Santa Angelina é um gato feral, diz biólogo

Crédito: Reprodução

O felino de grande porte que foi flagrado na região da USP 2 é na verdade um gato doméstico feral. A informação foi passada ao SCA pelo biólogo e diretor do Departamento de Proteção e Defesa Animal da Secretaria de Serviços Públicos, Fernando Magnani que analisou as imagens.

Magnani recomenda que a população mantenha distância do gato feral, mas sem medo, já que não são perigosos, nem agressivos.

Sobre o gato feral

Gato feral é um gato (Felis catus) que nasceu ou cresceu em meio selvagem, sem manter contato direto e frequente com seres humanos.

Geneticamente, os gatos ferais são iguais aos gatos domésticos, mas devido à falta de contato com humanos, incapazes de se socializar com as pessoas. Eles normalmente vivem em colônias, vivendo da caça e de alimentos que eventualmente estejam disponíveis.

