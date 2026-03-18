Feira de adoÃ§Ã£o garante novos lares para 27 animais em SÃ£o Carlos

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, realizou no último sábado (21) mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal. A ação resultou na adoção de 13 animais, sendo nove cães — seis machos e três fêmeas — e quatro gatos, entre eles um macho e três fêmeas.

A iniciativa tem como principal objetivo ampliar as chances de adoção para animais acolhidos pelo município, além de conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável.

Ao longo da semana, outras 14 adoções já haviam sido registradas, totalizando 27 animais encaminhados para novos lares no período. Entre eles, sete cães (seis machos e uma fêmea) e sete gatos (um macho e seis fêmeas), reforçando a continuidade das ações promovidas pelo Departamento de Controle e Defesa Animal.

De acordo com o diretor do departamento, Lucas Jordão, os resultados demonstram a importância tanto do trabalho diário quanto da realização de eventos específicos. Segundo ele, as iniciativas têm contribuído para reduzir o número de animais abrigados e ampliar as oportunidades de adoção.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington de Souza, também destacou o impacto positivo das ações e agradeceu o envolvimento da população. Ele ressaltou que os animais disponibilizados passam por um processo completo de cuidados, incluindo acolhimento, tratamento, castração e acompanhamento veterinário, garantindo que estejam aptos para integrar novas famílias com segurança.

Todos os animais adotados por meio do Canil Municipal são entregues castrados, vacinados e microchipados, medida que assegura mais responsabilidade e controle no processo de adoção.

Dados do Departamento de Controle e Defesa Animal apontam que, somente em 2026, já foram realizadas 130 adoções no município. Em 2025, o número chegou a 490 animais adotados, evidenciando o avanço das políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal em São Carlos.

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