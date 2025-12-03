(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Pet animais

Feira de adoção do canil municipal oferece mais de 270 animais neste sábado

03 Dez 2025 - 15h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Feira de adoção do canil municipal oferece mais de 270 animais neste sábado - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, promove neste sábado (6), das 9h às 14h, a 19ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal.

No total, 152 cães, incluindo três filhotes, e 123 gatos estarão disponíveis para adoção. A ação busca não apenas encontrar novos lares para os animais acolhidos, mas também reforçar a importância da adoção responsável. Todos os animais já foram castrados, vacinados, vermifugados e receberam microchip de identificação.

Segundo a pasta, adotar um animal significa assumir um compromisso que envolve cuidados diários, alimentação adequada, acompanhamento veterinário, segurança e afeto. Os futuros tutores devem estar cientes de que cães e gatos podem viver entre 12 e 18 anos, dependendo do porte e das condições de saúde.

Para realizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de endereço.
O Canil e Gatil Municipal fica na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, no bairro Água Fria. A entrada é aberta ao público.

Leia Também

PET Computação promove ação para arrecadar itens destinados a animais domésticos no Mercado Municipal
Pet animais22h04 - 02 Dez 2025

PET Computação promove ação para arrecadar itens destinados a animais domésticos no Mercado Municipal

Homenagem da Funerais Pet as pets Laika e Duda
Pet animais17h05 - 01 Dez 2025

Homenagem da Funerais Pet as pets Laika e Duda

Posse de pet exótico requer cuidados especiais, alerta biólogo
Animais12h04 - 26 Nov 2025

Posse de pet exótico requer cuidados especiais, alerta biólogo

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Teodora
Pet animais07h41 - 26 Nov 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Teodora

Homenagem da Funerais Pet a pet Bigorna
Pet animais15h47 - 17 Nov 2025

Homenagem da Funerais Pet a pet Bigorna

Últimas Notícias