Feira de Adoção de cães e gatos acontece neste sábado no Canil

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal realiza no próximo sábado, 4 de outubro, a 16ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, em novo horário: das 9h às 14h. O evento será no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Washington José Pêra, 3.800, bairro Água Fria.

Atualmente, 288 animais aguardam por um lar, sendo 164 cães e 125 gatos, entre eles 6 filhotes. Todos estão castrados, vacinados, vermifugados, microchipados e com a saúde em dia, prontos para adoção responsável.

Além da oportunidade de levar um novo amigo para casa, o evento busca reforçar a importância do compromisso de longo prazo que a adoção exige. Para orientar os interessados, uma equipe técnica estará presente no local, oferecendo informações sobre os cuidados necessários e auxiliando na escolha do pet mais adequado ao estilo de vida de cada família.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

De acordo com a Secretaria, desde o início de 2025 já foram 377 adoções realizadas no Canil e Gatil Municipal, número que demonstra a adesão crescente da comunidade às ações de bem-estar animal.

