Feira de Adoção de Cães e Gatos acontece neste sábado em São Carlos

Cachorro - Crédito: Prefeitura do Rio/Subvisa/Nelson Duarte

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, realiza neste sábado (4 de outubro) a 16ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, em novo horário: das 9h às 14h. O evento acontece no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, bairro Água Fria.

Atualmente, 288 animais aguardam por um lar — sendo 164 cães e 125 gatos, entre eles seis filhotes. Todos estão castrados, vacinados, vermifugados, microchipados e com a saúde em dia, prontos para adoção responsável.

Além de proporcionar a oportunidade de encontrar um novo amigo de quatro patas, a feira busca conscientizar sobre o compromisso de longo prazo que a adoção exige. Para isso, uma equipe técnica estará presente no local, oferecendo orientações sobre cuidados e comportamento animal, além de auxiliar na escolha do pet mais adequado ao perfil de cada família.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

De acordo com a Secretaria, 377 adoções já foram realizadas em 2025 no Canil e Gatil Municipal, número que reflete o engajamento crescente da comunidade com as ações voltadas ao bem-estar animal em São Carlos.

Serviço

16ª Feira de Adoção de Cães e Gatos

Data: sábado, 4 de outubro

Horário: das 9h às 14h

Local: Estrada Washington José Pêra, 3.800 – Água Fria

Informações: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal

Leia Também