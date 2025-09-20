Feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado em São Carlos

Cães filhotes e adultos poderão ser adotados na feirinha que será realizada pelo Canil e Gatil Municipal - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal promove no próximo sábado, 20 de setembro, a 15ª Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento será realizado das 9h às 16h no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Washington José Pêra, 3.800, no bairro Água Fria.

O objetivo é encontrar lares responsáveis para os 288 animais que hoje vivem no local, sendo 168 cães — oito deles ainda filhotes — e 120 gatos. Todos estão saudáveis, castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip, o que garante segurança e rastreabilidade após a adoção.

A iniciativa reforça a importância da adoção responsável como um compromisso de longo prazo. Durante a feira, uma equipe técnica estará à disposição para orientar os interessados sobre cuidados, adaptação e escolha do pet mais adequado ao estilo de vida da família.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

Leia Também