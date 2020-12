Feira de ação procura lar carinhoso para os melhores amigos

Crédito: Divulgação

Vários cães e gatos, vítimas de abandono e de maus tratos, poderão ser adotados durante uma feira que será realizada das 9h às 13h deste sábado, 12, em evento que acontece na concessionária Nissan de São Carlos, localizada na Avenida Francisco Pereira Lopes, 1800, no Jardim Paraíso (próximo ao Passeio São Carlos).

Denominado “Feira de Adoção Carrera Nissan”, o evento foi organizado pelas cuidadoras Vanessa Maria Souza e Laura Blanco de Carvalho e tem como uma das voluntárias, Amanda Simões Rodrigues, 23 anos, assistente de atendimento que informou que um rígido protocolo de segurança foi idealizado para garantir a integridade de todos os interessados em adotar um dos animais.

Segundo ela, o local terá entrada controlada de pessoas. “Terá testagem de temperatura, álcool disponível em toda loja, medidas de distanciamento e uso obrigatório de máscaras”, comentou.

No local, estarão sete cães que poderão ser adotados e todos os animais estão castrados, vermifugados e com as vacinas em dia. “Lá teremos apenas cães adultos, porque os filhotes que temos no momento ainda não estão aptos pra adoção”, informou Amanda, salientando que todos são dóceis e brincalhões e se dão bem com pessoas, independentemente da idade e com outros animais.

“Todos são resgatados das ruas, em situações de abandono e maus tratos. São carentes e necessitam de um lar carinhoso. Pessoas que deem atenção, proporcione conforto e dignidade”, comentou.

A FEIRA

Durante a feira de adoção, vários itens personalizados estarão sendo comercializados com a logo do grupo, como mantinhas e calendários e, também, outros produtos como naninhas e roupinhas para animais.

“O principal objetivo do evento é promover a visibilidade do trabalho realizado pelas ONGs - Grupo ProAnimal e Gatil Little Cat na cidade de São Carlos com animais em situação de abandono e maus tratos, gerando doações de materiais de consumo, ajuda financeira e bons adotantes”, comentou Amanda. “O Grupo Carrera Nissan, tem como expectativa na realização desse evento, ajudar a dar continuidade no trabalho dessas ONGs da cidade, possibilitando mais visibilidade e estimular a participação da sociedade em eventos sociais”, finalizou.

