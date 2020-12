Eixo SP socorre mais de 2 mil animais nas rodovias

Onça parda resgatada em Assis - Crédito: Divulgação

Iniciativas de proteção à fauna estão entre o conjunto de ações que a Eixo SP Concessionária de Rodovias coloca em execução desde o início da operação, em junho. Entre elas, o socorro a animais encontrados na faixa de domínio, totaliza mais de 2 mil nestes seis meses.

Levantamento do setor de meio ambiente da concessionária aponta que, nos 1,2 mil quilômetros de rodovias sob sua gestão, mais de 80% dos animais resgatados são domésticos, cães e gatos, ou de criações de equinos, bovinos, suínos e aves. Animais silvestres correspondem somente a 16%.

Mais de 1,3 mil animais foram deslocados para locais seguros na natureza ou entregues a seus proprietários e 46 recolhidos e encaminhados para atendimento veterinário.

Além do tratamento para a recuperação de ferimento ou trauma, animais domésticos são vacinados e castrados. Após a recuperação estão aptos a adoção. “Muitos animais recolhidos no período ainda permanecem sob cuidados, mas a grande maioria tem uma boa resposta ao tratamento. Dos animais silvestres, alguns permanecem em reabilitação e estão sob acompanhamento também da Concessionária”, afirma Gabriel Bispo da Silva, supervisor de Meio Ambiente da Eixo SP.

Gabriel ressalta que os atendimentos prestados reforçam a necessidade de atenção à tutela responsável. “Moradores de propriedades lindeiras devem manter seus animais domésticos em segurança, longe das rodovias. A manutenção das cercas é outro cuidado necessário para manter as criações em suas pastagens e evitar acidentes graves”, alerta.

Monitoramento

Estudos de comportamento da fauna silvestre na região central já são conduzidos pela Eixo SP. Em um mês de monitoramento de passagens subterrâneas na SP 225 – Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, rodovia que atravessa os municípios de Brotas e Itirapina, foram registradas 177 travessias de 21 espécies de animais.

Registros contribuem com a tomada de decisões no planejamento do setor com o objetivo de reduzir acidentes e conscientizar motoristas sobre a condução segura nas proximidades de fragmentos de vegetação, pontos mais propensos a travessias.

Parcerias

Parcerias firmadas com entidades do terceiro setor já trazem resultados efetivos de São Carlos, na região central, a Dracena no oeste paulista. Entre elas está o PESC – Parque Ecológico de São Carlos. Em contrapartida à doação pela Eixo SP de dois containers marítimos, que servirão de sala de atendimento exclusivo de filhotes e para sala de necropsia, a instituição irá prestar atendimento em ocorrências de fauna silvestre, da reabilitação à reintrodução na natureza.

A APASS - Associação de Proteção de Animais Silvestres de Assis é outro ponto estratégico aos atendimentos de bichos atropelados ou encontrados feridos na faixa de domínio das rodovias da regional de Marília. A Concessionária irá contribuir com a manutenção da entidade, doou um aparelho de anestesia inalatória e fornecerá material para a construção de um solário no espaço destinado a onças mantidas na instituição que não podem voltar à natureza. A APASS também oferecerá à Eixo SP treinamento aos operadores viários sobre captura e resgate a animais.

Em Bauru, a ONG Arca da Fé Resgate Animal é parceira no tratamento 24h de animais domésticos resgatados pela Concessionária, na devolução do animal ao proprietário ou encaminhamento para adoção. Em contrapartida, a Eixo SP destina recursos mensalmente para o custeio de mão de obra, tratamento, cirurgias e insumos. A mesma parceria é mantida em Dracena, com a ONG Arca de Noé.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também