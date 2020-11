Eixo SP e Parque Ecológico de São Carlos firmam parceria

Por Via assessoria

Macaco é alimentado no Parque Ecológico de São Carlos - Crédito: Divulgação

Os filhotes de sagui, porco espinho, tamanduá, cervo, entre outros, que estão sob os cuidados do PESC - Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antonio Teixeira Vianna”, em São Carlos/SP, vão ter o espaço de atendimento e cuidados ampliado. A Eixo SP Concessionária de Rodovias irá destinar duas unidades de contêineres marítimos adaptadas e equipadas para compor o setor de isolamento de filhotes em situação de risco do Parque Ecológico.

A iniciativa é resultado de um convênio firmado entre a Eixo SP e a Prefeitura de São Carlos para a identificação e tratamento de animais silvestres encontrados e socorridos pelas equipes da concessionária, reabilitando e os reintroduzindo em seu habitat natural.

Alcance

O trecho do convênio incluí a SP 310 – Rodovia Washington Luís, rodovias vicinais na região de Rio Claro e a Rodovia SP 255 – Comandante João Ribeiro de Barros, ampliando a abrangência desse tipo de atendimento da concessionária para a área central do Estado.

“Eu acredito que essa parceria vai implementar o trabalho de cuidados e recriação não apenas dos animais vindos das áreas de rodovias, mas também de outros que precisem de cuidados humanos, uma atividade feita pelo PESC há anos. Esse apoio que a Eixo está dando vai possibilitar maior tranquilidade aos técnicos no cuidado com os filhotes, principalmente. Em um ano teremos uma avaliação numérica, muito positiva conquistada por essa parceria.”, afirmou Fernando Magnani, biólogo e diretor do Departamento de Proteção e Defesa Animal da Prefeitura de São Carlos, responsável pelo PESC.

O espaço também será destinado à educação ambiental, uma das atividades do zoológico que é reconhecido nacionalmente.

A atenção da Eixo SP com a proteção da vida silvestre começou antes mesmo de assumir a concessão, treinando os colaboradores operacionais para realizar o manejo de animais.

“A parceria com o Parque Ecológico de São Carlos, complementa nossas ações de proteção e socorro à fauna silvestre, através da criação de um posto de atendimento para animais silvestres resgatados nas rodovias. Temos a certeza de que esse trabalho conjunto trará muitos frutos ao meio ambiente e a sociedade”, disse Gabriel Bispo da Silva, supervisor de Meio Ambiente da Eixo SP.

