Esse cãozinho da foto chama-se Yuri. Ele é da raça shitzu e desapareceu ontem, na hora do almoço, na Vila Monteiro, perto do supermercado Marini.

A dona está desesperada por causa do sumiço do cachorrinho. Quem tiver informações do Yury deve ligar para o telefone (16) 99393-6879.

