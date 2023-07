Departamento de Defesa Animal retoma atendimento médico veterinário -

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pasta que coordena o Departamento de Defesa e Controle Animal, desde o início desse ano, aumentou o número de serviços oferecidos e a capacidade para a realização de outros procedimentos no Canil e Gatil Municipal, local que também abriga o ambulatório veterinário municipal.

Um dos serviços mais procurados pela população, a castração de cães e gatos, com a realização dos mutirões nos bairros e parceria com clínica veterinária já foram realizadas 2.311 cirurgias somente nesse primeiro semestre, 574 há mais se comprado com o mesmo período de 2022 quando foram feitos 1.737 procedimentos.

Já o ambulatório médico veterinário estava fechado até o final de 2022, sendo reaberto esse ano. No local é oferecido atendimento básico para os animais de pessoas com baixa renda em consultórios individualizados, bem ventilados e com equipamentos próprios. Somente nestes primeiros seis meses do ano já foram registrados 2.071 atendimentos entre consultas e exames.

Também são oferecidos serviços ambulatoriais de baixa complexidade como vermifugação, aplicação de soro, raio X, ultrassom, hemograma com ureia e creatina, teste de erliquiose (doença do carrapato), teste de cinomose, raspagem de pelo, entre outros.

O agendamento para consultas veterinárias ofertadas para cães e gatos deve ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584, além do telefone (16) 3368-7051. O horário de atendimento para agendamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com a diretora do Departamento de Defesa e Controle Animal, Ariane Fondato, as adoções também aumentaram. “Com a realização dos plantões aos sábados, conseguimos atrair mais pessoas para o Canil e com isso o número de animais adotados aumentou. “Em 2022 foram adotados 143 animais no primeiro semestre, agora já totalizam 214, ou seja, 71 cães ou gatos há mais conseguiram um lar”, disse a diretora.

“O procedimento traz uma série de benefícios para os pets. Além de evitar comportamentos indesejáveis, como a marcação de território e fugas, a castração reduz a ocorrência de diversas doenças como tumores de mama, de testículo e próstata, além de infecções uterinas, entre outros. A nossa expectativa é realizar cerca de 8 mil castrações esse ano. Os pets atendidos pelo programa municipal também recebem avaliação física e identificação por microchip”, explica o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

As denúncias também diminuíram em virtude do trabalho de conscientização e de fiscalização realizado. Em 2022 foram recebidas e atendidas 1.206 denúncias, já esse ano caiu para 573, 663 há menos. Já as notificações de maus tratos e abandono aumentaram, de 35 em 2022 para 54 esse ano.

