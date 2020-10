Departamento de Defesa Animal recolhe mais de 50 animais por mês

O Departamento de Defesa Animal da Prefeitura (DDCA), coordenado pela Secretaria de Serviços Públicos, mesmo com a pandemia do novo coronavírus continuou realizando as ações de recolhimento de animais, vistorias e checagem de denúncias de abandono ou maus tratos de animais.

Somente no último mês de setembro foram realizadas 214 vistorias técnicas pelos fiscais e funcionários do DDCA, uma média de 7 por dia. Neste período foram recolhidos 53 animais, 29 denúncias foram investigadas com orientações e também notificações. No mês de setembro foram adotados 47 animais entre cães e gatos, um pequeno aumento já que em agosto foram adotados somente 30 animais.

A área onde funcionam o canil e gatil municipal, ambulatório veterinário e o posto zootécnico ganhou um controlador de acesso. Já o posto zootécnico tem um novo mangueiro de madeira e os pisos das baias do canil receberam nova concretagem para atender mais e melhor os animais.

De acordo com diretor do Departamento de Proteção e Defesa Animal, Fernando Magnani, de janeiro a setembro desse ano, 331 animais foram resgatados entre cães, gatos e cavalos, 191 animais foram adotados e 325 vistorias técnicas e de fiscalização foram realizadas por meio de denúncias e chamados.

Hoje estão abrigados 190 gatos e 150 cães no Canil e Gatil Municipal. O posto zootécnico abriga 24 cavalos, 1 vaca e 2 bezerros.

O Canil Municipal, o ambulatório veterinário e o posto zootécnico, estão localizados na Estrada da Água Fria, s/nº. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-3239. As denúncias podem ser realizadas pelo e-mail canil.gatil@saocarlos.sp.gov.br ou também pela Ouvidoria no telefone (16) 3362-1080.

