Defesa Animal resgata 18 animais em ações no Cidade Jardim e Jacobucci

O Departamento de Controle e Defesa Animal da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal realizou nesta quinta-feira (25/09) duas operações de resgate que resultaram na retirada de 18 animais em situação de risco. As ações ocorreram nos bairros Cidade Jardim e Vila Jacobucci.

No Cidade Jardim, a operação foi uma segunda diligência de uma ocorrência iniciada na última segunda-feira (23/9), após denúncia de possíveis maus-tratos a felinos em uma residência. Na primeira visita, seis animais foram recolhidos. Nesta quinta, outros oito foram resgatados, totalizando 14 felinos retirados do local. A entrada na residência foi autorizada pelo proprietário.



Segundo o Departamento, os animais foram encaminhados para avaliação médica veterinária, onde passarão por exames laboratoriais, microchipagem e castração.

Na segunda operação do dia, realizada na Vila Jacobucci, outros dez animais foram resgatados. Assim como no caso anterior, os procedimentos legais serão adotados após avaliação profissional, em razão da constatação de crime contra os animais.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Samir Gardini, comentou sobre as ações. “Esses resgates são resultado do trabalho contínuo de fiscalização e resposta às denúncias que recebemos. O Departamento atua com base na legislação e com apoio técnico para garantir que os animais sejam retirados de situações de risco e recebam os cuidados necessários”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, também comentou a ação. “Estamos atuando para garantir que os casos de maus-tratos sejam apurados e que os animais tenham atendimento adequado. A proteção animal é uma responsabilidade que assumimos com seriedade”, concluiu.

