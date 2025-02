Com ajuda do SCA, Canil Municipal recolhe cachorra abandonada no Santa Felícia

Cachorra foi encaminhada ao canil - Crédito: Sca

Agente do Canil Municipal recolheu, na manhã deste sábado (15), por voltas das 10h30, uma cachorra que estava abandonada na Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, próximo da Praça da empresa Opto, no Santa Felícia.

Moradores relataram que o animal foi abandonado há cerca de uma semana e estava sendo alimentado por residentes do local.

Com objetivo de ajudar a cachorro, moradores chegaram a ligar durante a semana no número do Canil Municipal registrado no Google, o 16-3374-3239, porém sem êxito.

O SCA acionou o diretor do Departamento de Controle e Defesa Animal, Joner Nery, e o secretário Adjunto do Bem-Estar Animal, Samir Gardini, que intermediaram para que o agente João recolhesse o animal até o Canil Municipal.

O agente João conseguiu recolher o animal com ajuda de um morador.

O Departamento de Controle e Defesa Animal informou que o número 16-3374-3239 (que esta no Google) não existe mais. Para fazer denúncia de animais abandonados, o munícipe deve entrar em contato pelo número de WhatsApp 16-99961-2959.

Leia Também