Cobra de grande porte é flagrada nadando na represa do 29

Cobra nada tranquilamente no 29 - Crédito: Reprodução

Um cobra de grande porte (aproximadamente 4 metros) foi flagrada nadando na represa do 29, no último domingo (29).

Daniela Rodrigues foi com os filhos aproveitar o dia de calor quando se deparou com a cobra. "Ontem levei as crianças para brincar um pouco no 29 e olha só o que encontramos. Foi um susto enorme", postou nas redes sociais.

Ela gravou um vídeo que foi visualizado e compartilhado dezenas de vezes.

Essa não é a segunda vez que uma cobra é flagrada por banhistas. Em outubro de 2017 uma caninana, que não é venenosa, apareceu no balneário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também