Centro de Zoonoses de Ibaté promove feira de adoção neste sábado, 03 de junho

SIGA O SCA NO

Centro de Zoonoses promove feira de adoção neste sábado, 03 de junho -

A Prefeitura de Ibaté, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) “João Trevizan”, realiza, neste sábado, 03 de junho, das 9h às 14h, a feira de adoção responsável de cães e gatos adultos e filhotes, na “Horta Municipal”, localizada na rua José Donatoni, 656, Jardim Mariana, onde as pessoas poderão conhecer os animais e adotá-los.

A ação tem como finalidade a adoção e posse responsável dos animais. Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, preencher um termo de responsabilidade no local, além de apresentar comprovante de residência, RG e CPF.

“Estão disponíveis para adoção cães e gatos, filhotes e adultos. Esses animais são seres que precisam de amor, companhia, de famílias amorosas e responsáveis. Eles foram abandonados ou vítimas de maus tratos” contou a médica veterinária, Dra. Claudia Boschilia, responsável pelo Centro de Zoonoses.

No momento, esses pets estão sob a proteção do município, saudáveis, vermifugados, castrados, e aqueles que ainda não tem idade para castração, é feito o agendamento no ato da adoção. “Essa é a oportunidade para que esses cães e gatos tenham uma nova família e possam se sentir seguros e amados. Além disso, toda a sociedade se beneficia, pois, sob a tutela de alguém, eles estarão sempre saudáveis e não oferecem risco de transmissão de doenças. Para quem vai adotar é garantia de amor e alegria sempre”, apontou Cláudia.

O Centro de Controle de Zoonoses atende de segunda a sexta-feira, com exceção de quarta-feira e aos finais de semana. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-7031.

Leia Também