Crédito: Whatsapp SCA

Um leitor do São Carlos Agora entrou em contato com a redação pedindo providências em relação a cavalos soltos na região do Jardim Cardinalli, na manhã deste sábado (22).

Os animais foram flagrados no cruzamento da rua José Cerri com a avenida Pau Brasil, levando perigo principalmente a motoristas que transitam pelo local.

O SCA notificou o departamento de proteção animal da Prefeitura Municipal que se prontificou a verificar a denúncia.

