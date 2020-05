Cavalo é resgatado pelo Departamento de Defesa Animal no Santa Felícia

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Defesa Animal, resgatou neste sábado (30/05) um cavalo que estava abandonado no Santa Felicia.

A denúncia foi feita por um morador do bairro, que pediu ajuda para salvar o animal que estava caído em um terreno.

O resgate foi feito pelos funcionários do Posto Zootécnico e do Canil Municipal, com auxílio do Departamento de Manutenção Viária. A Secretaria de Transporte e Trânsito cedeu um veículo para o resgate.

O animal está muito debilitado e agora todos os cuidados necessários serão oferecidos pelas equipes.

Atualmente o Posto Zootécnico, que fica no mesmo local do Canil Municpal, abriga mais de 20 cavalos vítimas de maus tratos.

O setor de Defesa Animal foi incluído pela Prefeitura de São Carlos como serviço essencial nos decretos municipais durante o período de pandemia do novo coronavirus.

