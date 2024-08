Um leitor flagrou uma capivara andando tranquilamente na região da rotatória do Cristo na noite deste domingo (25). Após perceber a presença do carro, ela vai em direção ao córrego.

A capivara, maior roedor do mundo é nativa da América do Sul, pode chegar a 1,35 metros de comprimento e pesar até 80 quilos. Apesar de ser um animal herbívoro e geralmente dócil, o contato com humanos pode ser perigoso, tanto para o animal quanto para as pessoas.

Leia Também