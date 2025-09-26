Cão vítima de maus-tratos é resgatado em ação conjunta da Prefeitura e Polícia Militar

O Departamento de Controle e Defesa Animal da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal da Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Polícia Militar, realizou nesta semana uma operação de resgate na Vila Monteiro após quatro denúncias registradas pela Ouvidoria Municipal. A ação resultou no salvamento de um cão da raça shitzu, encontrado em situação de abandono.

O animal foi encaminhado ao Canil Municipal, onde recebe atendimento médico-veterinário e todos os cuidados necessários para garantir sua recuperação e bem-estar. O tutor será autuado administrativa e criminalmente pelo crime de maus-tratos, conforme prevê a legislação vigente.

De acordo com o secretário adjunto da pasta, Samir Gardini, a atuação rápida diante das denúncias reforça o compromisso da cidade com a proteção animal. “A atuação rápida diante das denúncias mostra que São Carlos está vigilante e comprometida com o bem-estar dos animais”, destacou.

Já o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, ressaltou a importância da participação da população. “A Prefeitura orienta que casos de abandono ou suspeita de maus-tratos sejam denunciados pelos canais oficiais da Ouvidoria, permitindo que os órgãos competentes atuem com agilidade e responsabilidade”, afirmou.

A população pode colaborar denunciando casos pelo telefone da Ouvidoria Municipal: 3362-1080.

Leia Também