Canil municipal vai realizar duas feiras de adoÃ§Ã£o pet no mÃªs de marÃ§o

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal vai realizar nos dias 15 e 29 de março, das 9h às 16h, as próximas Feiras de Adoção Pet. As feiras têm como objetivo promover a adoção consciente de animais domésticos, auxiliando na redução do abandono animal.

Neste momento, o Canil Municipal abriga 198 cães, sendo 3 filhotes, e 113 gatos, sendo 1 filhote. Todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.

Para adotar, o munícipe deve levar um documento pessoal com foto e o comprovante de endereço. O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, na Água Fria.

Mais de 250 pessoas visitaram o Canil durante as primeiras Feiras de Adoção do ano e 43 animais ganharam um novo lar, sendo 22 gatos e 21 cachorros.

