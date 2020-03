Campanha busca ajudar cãozinho resgatado no Planalto Verde

Debilitado e vítima de maus tratos, Cadu precisa de ajuda - Crédito: Divulgação

Um cachorrinho, que ganhou o nome de Cadu, vítima de maus tratos e abandonado no Planalto Verde, foi resgatado pelo Grupo ProAnimal sábado, 28, por protetoras. O pequeno animal está debilitado, subnutrido e com larvas em um ferimento. Uma campanha está sendo feito para que pessoas doem alimentos e medicamento para que ele possa ter sua saúde restabelecida e tenha uma nova família que possa adotá-lo, dar carinho e amor.

Em contato com as voluntárias que resgataram Cadu, informaram que ele apareceu na sexta-feira, 27, em uma rua no Planalto Verde. Assustado e com medo, pois era vítima de maus tratos, se escondeu embaixo de um ônibus. Uma moradora percebeu o sofrimento e colocou água e comida. Porém Cadu não permitia aproximação e até tentava morder.

No sábado, a moradora entrou em contato com o Grupo ProAnimal. As protetoras constataram que o cachorrinho estava com um cheiro horrível, pois tinha um machucado e estava cheio de larvas. Foi levado a uma clínica veterinária, e os bichos que o devoravam, retirados. Foi feita limpeza e recebeu medicação. Além de alimentação.

CAMPANHA

Por estar debilitado, o Grupo ProAnimal iniciou uma campanha, já que Cadu necessita de ração para filhotes (premium ou super premium), gazes, ataduras, esparadrapos, Furanil Spray e Ricinus Assept Pomada

Quem puder ajudar entrar em contato pelo Whats 16 99129-3766, já que os pontos de arrecadação estão fechados. Se puder me ajudar com qualquer item, mande mensagem, que as protetoras combinam como retirar.

