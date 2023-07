SIGA O SCA NO

As calopsitas Saymoon ( todo amarelo) e Jade ( amarelo e cinza) desapareceram no dia 01 de Julho da rua Treze de Maio, há uma qudra da rua Major Manoel Antonio de Mattos no Centro.

Informações sobre paradeiro das aves devem ser repassadas no contato: (16) 99713 3824

