Cachorro é encontrado sem patas e cabeça no Castelo Branco

Após a morte violenta do cachorrinho Pimpão, na última quarta-feira (15), São Carlos registra mais um caso de crueldade contra animais na tarde desta sexta-feira (17). Um cão foi encontrado esquartejado dentro de um saco de lixo na avenida Germano Fher Júnior, no bairro Castelo Branco.

A funcionária de uma pizzaria que fazia a limpeza da calçada foi quem encontrou o saco ao lado do estabelecimento. Ao verificar de perto ela percebeu que se tratava um cachorro sem as patas e a cabeça. A cena chocou quem estava no local.

A Polícia Militar foi chamada e entrou em contato com o Canil Municipal, mas foram informados que somente resgatam animais vivos. Desta forma, populares providenciaram a retirada do animal.

Os policiais acreditam que o animal tenha sido usado em algum ritual de magia negra. Câmeras de segurança podem ajudar a identificar quem deixou o cachorro no local.

