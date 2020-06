Ararajuba é furtada do Parque Ecólogico de São Carlos

Foi furtado um exemplar de ararajuba (Guaruba guaruba) no Parque Ecológico de São Carlos no dia 17 de junho. O exemplar foi retirado do viveiro onde convivia com outros de sua espécie e desapareceu. O funcionário que trata o animal percebeu que o portão havia sido forçado e uma das aves havia desaparecido.

Esta ave possui marcação eletrônica interna que facilitará sua identificação e estava em tratamento de saúde continuado, motivo pelo qual os técnicos do local ficaram bastante preocupados com a sobrevivência da ave.

“Apesar de aparentar saúde, este exemplar sempre apresentou problemas, e tememos que não sobreviva. É uma ave de fácil identificação devido a sua cor amarela intensa e gritar bem alto, pedimos então que se alguém souber o paradeiro dela entre em contato e avise”, solicita o diretor do Departamento de Defesa Animal, Fernando Magnani.

O Parque registrou o desaparecimento/furto junto as autoridades e todos os indícios estão sendo investigados.

Para denúncias sobre o paradeiro da ave basta enviar mensagens para o e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou ligar para (16) 33614456.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também