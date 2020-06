O cachorro da foto chama-se Nero e sumiu de casa na noite da última quarta-feira (17), na região do Fórum Cível.

A dona do cachorro está sofrendo muito com a ausência do Neto e pede ajuda para encontrá-lo, pois é muito apegada a ele.

O número de telefone para quem tiver notícias do cãozinho é (16) 997843028.

