Bela desapareceu na última sexta-feira (06) da rua Maria da Conceição Hermes no bairro Douradinho. Castrada, usava coleira quando escapou. Informações sobre paradeiro da gatinha, devem ser repassadas no contato: (16) 997778113

GATO DESAPARECIDO

Horácio desapareceu no último sábado (07) do residencial Santo Antônio Informações sobre paradeiro das gatinhas, devem ser repassadas no contato: 16 99271-8675

