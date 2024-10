SIGA O SCA NO

03 Out 2024 - 11h02

03 Out 2024 - 11h02 Por Redação Sâo Carlos Agora

Utilidade Pública -

Mel desapareceu do CDHU em Ibaté. Está usando uma coleira de identificação com o telefone do tutor: 16 99218-9229

GATO ENCONTRADO

O gato da foto foi encontrado no Jardim Cardinalli. O tutor, deve entrar em contato: 16 99600-3307

Leia Também