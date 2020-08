Dois gatos desapareceram no último sábado (01) de suas resisdências no condomínio Moradas 1, região do jardim Ipanema.

Dante está usando uma coleira verde e Quixote uma vermelha.

quem tiver informações sobre os animais deve entrar em contato através do telefone: (19) 98321-3123.

