18ª Feira de Adoção Pet acotece dia 8 de novembro no Canil Municipal

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realiza no próximo dia 8 de novembro (sábado), das 9h às 14h, a 18ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, desta vez com o tema “Adote um Pit”, já que o Canil está disponibilizando 28 cães da raça Pitbull para adoção, todos castrados, vacinados e microchipados.

Durante todo o período da Feira, uma equipe de adestradores especializados estará presente para orientar os adotantes interessados sobre comportamento, manejo e adaptação dos animais da raça Pitbull.

Além dos cães da raça Pitbull, outros 124 cães e 110 felinos também estarão disponíveis, todos à espera de um novo lar cheio de amor. Desde início do ano já foram adotados 424 animais abrigados no Canil.

A iniciativa tem como objetivo não apenas encontrar novos lares para os animais, mas também conscientizar a população sobre a adoção responsável. Adotar significa assumir um compromisso de longo prazo: oferecer alimentação adequada, acompanhamento veterinário, espaço seguro, carinho e atenção diária. É importante que o tutor esteja preparado para as responsabilidades, considerando que cães e gatos podem viver de 12 a 18 anos, dependendo do porte e da saúde.

Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Durante a feira, uma equipe técnica estará disponível para orientar os interessados, auxiliando na escolha do pet que melhor se adapta ao perfil e à rotina da família.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, na Água Fria.

